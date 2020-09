Sérvia se nega a reconhecer Kosovo durante cúpula nos EUA

A Sérvia rejeitou nesta quinta-feira uma tentativa dos Estados Unidos de que reconhecesse Kosovo, no primeiro dia de uma reunião de cúpula na Casa Branca com os líderes dos dois países dos Bálcãs, que tentam normalizar suas relações econômicas.

O projeto de acordo "continha um artigo sobre o reconhecimento" de Kosovo pela Sérvia, ressaltou o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, após o primeiro dia de negociações. "Achamos que isto não deveria estar em um documento sobre a normalização econômica", criticou.

Os Estados Unidos haviam dito que se concentrariam apenas em "reforçar as relações econômicas" dos dois países, e que deixariam de lado qualquer sinal de resolução política de uma das disputas territoriais europeias mais espinhosas.

A Sérvia se recusa a reconhecer a independência de Kosovo, proclamada em 2008, após uma guerra que deixou 13.000 mortos no final da década de 1990. Os sérvios são apoiados pela Rússia e pela China, enquanto os Estados Unidos estão entre os que quase imediatamente reconheceram o novo Estado.

"Não existe nenhuma possibilidade de eu assinar um documento que inclua o reconhecimento de Kosovo", afirmou Vucic. Segundo o presidente sérvio, "este artigo desapareceu" do projeto após a sua reclamação.

- 'Grandes passos para um acordo' -

O primeiro-ministro de Kosovo, Avdullah Hoti, reiterou que seu "objetivo" é "o reconhecimento mútuo", e se mostrou otimista e agradecido pela boa vontade da Casa Branca. "É um acontecimento histórico", disse, afirmando que os negociadores deram "grandes passos para um acordo", que poderia ser fechado amanhã.

O ministro sérvio das Finanças, Sinisa Mali, por sua vez, declarou que "as conversas são muito difíceis. A pressão é enorme."

Richard Grenell, enviado do presidente americano, indicou que deseja sair do impasse dando prioridade a temas econômicos concretos, com a esperança de que, posteriormente, ocorra a normalização diplomática.

Embora a reunião aconteça na Casa Branca, a participação de Donald Trump não foi anunciada. Até agora, os europeus têm liderado a mediação entre sérvios e kosovares, e, na próxima segunda-feira, Vucic e Hoti se reunirão em Bruxelas com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.