Ex-presidente da Costa Rica retira candidatura à chefia do BID

A ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla retirou nesta quinta-feira sua candidatura à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), anunciou o governo do país.

"A ex-presidente comunicou hoje ao governo seus motivos para não proceder com a inscrição da sua candidatura", informou o governo do presidente Carlos Alvarado.

Laura Chinchilla, que governou a Costa Rica entre 2014 e 2018, desistiu da candidatura depois que não conseguiu um acordo para adiar até março a votação do BID, programada para os próximos dias 12 e 13 de forma remota.

"Estou convencida de que realizar a eleição neste momento não irá ajudar a construir o clima de cooperação necessário para que o BID possa empregar todo o seu potencial e fomentar o diálogo e a convergência entre as nações da nossa região", tuitou a ex-governante. "Seguir adiante com nossa aspiração nacional equivaleria a endossar um processo que não considero conveniente nem para o BID, nem para o hemisfério, nas condições presentes."

Os Estados Unidos e 16 países da América Latina rechaçaram um adiamento da votação, o que foi interpretado como um sinal de apoio ao candidato do governo Trump, o advogado de origem cubana Mauricio Claver-Carone, atual encarregado dos assuntos latino-americanos no Conselho de Segurança Nacional do presidente americano e conhecido por sua postura linha dura em relação a Cuba e Venezuela.