Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, a única prestadora de software de rede 4G/5G de ponta a ponta e nativa em nuvem voltada para a aceleração da transformação digital para Prestadores de Serviços de Comunicação (Communications Service Providers, CSPs), foi reconhecida pela sua contínua inovação em rede e serviços, levando dois prêmios para casa: "Melhor 5G Core" e "Melhor OpenRAN" na 5G World Awards 2020, organizada pela Informa Tech.

Aproveitando o DNA de inovação tecnológica da Mavenir, o OpenRAN vRAN e 5G Core usam arquitetura nativa em nuvem e interfaces abertas, seguindo princípios de escala web para oferecer a expansibilidade, agilidade e confiabilidade necessárias para suportar a ampla gama de casos de uso 5G e atender aos estritos requisitos de desempenho do 5G. Além disso, ambas as soluções são inteiramente conteinerizadas e compartilham uma camada comum de integração e gerenciamento.

"A Mavenir continua a seguir adiante com avançadas soluções nativas na nuvem, reconhecidas pelos nossos clientes e pelo setor. Nossas soluções Cloud Packet Core e OpenRAN vRAN abraçam inovadoras arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios que elevam a agilidade da rede, a flexibilidade da instalação e a velocidade do serviço", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "Com nosso portfólio de software nativo em nuvem e de ponta a ponta, além de nossa ampla experiência e conhecimento com todos os principais componentes da rede, estamos posicionados exclusivamente para permitir que as operadoras de celular transformem e preparem suas redes para o futuro".

