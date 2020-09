Filmagens do novo 'Batman' são interrompidas após caso de Covid-19 no set

As filmagens do novo filme da saga "Batman", estrelado por Robert Pattinson, foram interrompidas na Grã-Bretanha, após um caso de Covid-19 no set, anunciou o estúdio Warner Bros nesta quinta-feira.

A interrupção acontece dias após a retomada da produção do filme de Matt Reeves "Um integrante da produção de testou positivo para covid-19 e está isolado, seguindo os protocolos estabelecidos", informou o estúdio em nota enviada à AFP. "Houve uma pausa nas filmagens."

A Warner não deu detalhes sobre a pessoa doente, nem uma previsão de retorno dos trabalhos. As filmagens foram interrompidas em março, na metade do caminho, devido à pandemia.

A revista "Vanity Fair" publicou que foi Pattinson, 34, que adoeceu, citando "fontes do alto escalão". O agente do ator não respondeu aos pedidos de confirmação feitos pela AFP. O estúdio tampouco comentou o caso.

O diretor Reeves disse que seu novo filme, que apresenta uma visão sombria e misteriosa do mascarado de Gotham City, foi inspirado em clássicos como "Chinatown" e "Taxi Driver" e mostra um Bruce Wayne "muito humano e muito imperfeito" tentando resolver uma série de crimes.

'Batman' tem lançamento programado para junho de 2021. Um primeiro trailer do filme foi mostrado na convenção DC FanDome, um evento virtual para fãs da DC Comics. É possível ver um vilão misterioso deixando bilhetes para Batman nas cenas do crime e o herói de capa batendo em um bandido na rua antes de declarar: "Eu sou a vingança".

A pandemia paralisou Hollywood durante meses, e somente agora algumas produções estão sendo retomadas em Los Angeles, sob protocolos de segurança sanitária estritos.