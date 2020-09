Grécia desmente negociações com a Turquia sobre Mediterrâneo oriental

A Grécia negou nesta quinta-feira que negociará com a Turquia para apaziguar a situação no leste do Mediterrâneo, depois que o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou isso em um tuíte.

"A informação que foi revelada sobre alegadas discussões técnicas na OTAN não corresponde à realidade", disse o Ministério das Relações Exteriores grego em um comunicado.

Mais cedo, Stoltenberg anunciou que Grécia e Turquia haviam concordado em negociar para neutralizar a crise no Mediterrâneo Oriental.

"Após minhas discussões com os líderes gregos e turcos, ambos os aliados concordaram em manter negociações técnicas na Otan para estabelecer mecanismos de distensão militar e reduzir o risco de incidentes", afirmou Stoltenberg.

"A Grécia e a Turquia são dois aliados valiosos e a OTAN é uma plataforma importante para consultas sobre todas as questões que afetam a nossa segurança comum", acrescentou.

Ambos os países mantêm uma disputa por fronteiras marítimas e depósitos de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, e protagonizaram uma séria escalada militar.

O chefe da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, pediu a Ancara e Atenas na quarta-feira que "reduzam as tensões".

Os dirigentes dos dois países vizinhos "deveriam sentar-se e iniciar discussões sobre tudo isto e encontrar soluções diplomáticas" porque "não faz sentido aumentar as tensões militares na região, só pode resultar em coisas negativas", insistiu.