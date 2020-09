Barbeiro brasileiro no Reino Unido diz que a pandemia o levou a traficar cocaína

Um barbeiro brasileiro residente no Reino Unido, condenado a cinco anos de prisão por tráfico de cocaína, afirmou que cometeu o crime devido à falta de renda gerada pela pandemia de coronavírus, informou a polícia britânica nesta quinta-feira (3).

Jhonatan Martins Kirchhoff, de 22 anos, com dupla nacionalidade alemã e brasileira, foi preso em 1o de julho ao chegar de São Paulo no aeroporto de Heathrow em Londres, explicou a agência britânica de combate ao crime NCA.

Ele levava cocaína escondida em sua bagagem, por um valor nas ruas de cerca de 300.000 libras (395.000 dólares, 335.000 euros), segundo a polícia.

O jovem acabou confessando que recebeu as malas no Brasil para levar a Bournemouth, no sul da Inglaterra, onde trabalha como barbeiro, em troca de 14.000 dólares.

"Ele disse aos investigadores da NCA que recorreu ao contrabando de drogas para ganhar dinheiro e pagar suas próprias dívidas de drogas após ficar sem trabalho por causa da pandemia de covid-19", disseram em comunicado.

O confinamento contra o coronavírus, decretado em 23 de março em todo o Reino Unido, manteve comércios não essenciais como salões de beleza e barbearias fechados na Inglaterra por mais de três meses, até 4 de julho.

O barbeiro brasileiro compareceu em 27 de agosto em um tribunal de Isleworth, oeste de Londres, e foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão.

"As redes de crime organizado estão mais do que felizes em utilizar pessoas como Kirchhoff como mulas para trazer drogas ilegais ao Reino Unido", afirmou Andy Noyes da NCA, considerando que "sem dúvida suas conexões com o Brasil fizeram dele um candidato ideal".

"O grupo para o qual ele trabalhava foi dissolvido", afirmou, sem fornecer mais detalhes.