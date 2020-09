Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

Como parte de sua estratégia de crescimento global, a Ascend Performance Materials concluiu a aquisição das empresas italianas Poliblend e Esseti Plast. Com esta compra, a Ascend expande seu portfólio para outros plásticos de engenharia, resinas recicladas e masterbatches.

"A Poliblend e a Esseti Plast complementam nosso negócio atual excepcionalmente bem", disse John Saunders, vice-presidente da Ascend para a Europa. "Nossa experiência como fabricante de poliamida 66 em grande escala totalmente integrado, juntamente com o portfólio da Poliblend de PA66, PA6 e POM reciclados e virgens, e as extensas operações de masterbatch da Esseti Plast, oferecerão aos nossos clientes mais opções de qualidade e materiais de alto desempenho em escala global".

Como parte da compra, a Ascend estabelece sua segunda unidade de produção na Europa. A aquisição também inclui a Poliblend Deutschland, uma instalação de distribuição localizada na Alemanha.

"Esta aquisição, juntamente com nossa nova instalação de composição na China, nos permitirá atender nossos clientes em todo o mundo", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "Agora temos capacidade de produção, desenvolvimento de produto e teste na América do Norte, Ásia e Europa, o que nos dá escala adicional para atender aos nossos clientes. Além disso, um produto desenvolvido para um cliente na Europa pode ser rapidamente replicado e produzido em todo o mundo, para atender às mudanças nas necessidades da cadeia de abastecimento".

Anunciada em fevereiro de 2020, a aquisição foi suspensa porque os casos de COVID-19 aumentaram na Itália e depois nos Estados Unidos. "Estou extremamente grato à liderança da Poliblend e à nossa equipe na Europa por enfrentar circunstâncias sem precedentes para garantir o fechamento deste negócio", disse McDivitt. "A segurança e saúde do nosso pessoal é a nossa maior prioridade".

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e com escritórios regionais em Shanghai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado, com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar veículos mais seguros, energia mais limpa, dispositivos médicos melhores, aparelhos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

