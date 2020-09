Investigação sobre resposta global à covid-19 decola

O ex-presidente mexicano, Ernesto Zedillo, e o ex-ministro das Relações Exteriores britânico, David Miliband, foram nomeados nesta quinta-feira (3) entre os 13 painelistas independentes encarregados de analisar a resposta mundial à pandemia de coronavírus.

O grupo, co-presidido pela ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, e pela ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, tem a intenção de chegar a conclusões provisórias em novembro e um relatório completo em maio de 2021.

Ambas lideram o Painel Independente para a Preparação e Resposta a uma Pandemia (IPPR, nas siglas em inglês), encarregado de avaliar a resposta global coordenada da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a crise da covid-19.

- Crítica feroz -

Em sua última Assembleia Mundial da Saúde em maio, os Estados-membros da OMS acordaram uma resolução apresentada pela União Europeia, que pedia uma "avaliação imparcial, independente e completa (...) para revisar a experiência adquirida e as lições aprendidas com a resposta internacional de saúde à covid-19 coordenada pela OMS".

A resolução indicou que a avaliação deveria investigar "as ações da OMS e seus cronogramas relacionados à pandemia de covid-19".

Naquele momento, a OMS estava sendo atacada ferozmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu retirar seu país da agência da ONU, à qual acusa de falhar em sua gestão da pandemia e de ser um "fantoche da China".

O painel foi iniciado pelo chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que anunciou seu lançamento e seus presidentes em 10 de julho.

Os painelistas foram escolhidos por Clark e Sirleaf entre mais de 120 candidatos.

O painel celebrará sua primeira reunião em 17 de setembro e buscará provas de países, especialistas e da sociedade civil sobre o impacto da pandemia.

"Para honrar as mais de 25,6 milhões de pessoas que adoeceram e as mais de 850.000 que morreram devido à covid-19, não temos tempo a perder", disse Sirleaf.

O painel organizará uma sessão informativa mensal sobre a missão, fornecendo atualizações sobre o progresso.

Apresentará também um relatório intermediário na próxima reunião da Assembleia Mundial da Saúde em novembro. Seu relatório completo ocorrerá na Assembleia de maio de 2021.

- O painel -

Co-presidentes:

- Helen Clark (Nova Zelândia), ex-primeira-ministra

- Ellen Johnson Sirleaf (Libéria), ex-presidente

Painelistas:

- Mauricio Cárdenas (Colômbia), ex-ministro da Fazenda

- Aya Chebbi (Tunísia), enviada para juventude da União Africana

- Mark Dybul (Estados Unidos), ex-diretor do Global Fund

- Michel Kazatchkine (França), ex-diretor do Global Fund

- Joanne Liu (Canadá), ex-chefe de Médicos sem Fronteiras

- Precious Matsoso (África do Sul), ex-presidente do comitê de supervisão independente do programa de emergências da OMS.

- David Miliband (Reino Unido), ex-ministro das Relações Exteriores

- Thoraya Obaid (Arábia Saudita), ex-diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas

- Preeti Sudan (Índia), ex-ministra da Saúde

- Ernesto Zedillo (México), ex-presidente

- Zhong Nanshan (China), professor de pneumologia e editor do Journal of Thoracic Disease