Biden lidera pesquisas em três Estados-pêndulo em que Trump foi vitorioso em 2016

O candidato democrata à Casa Branca Joe Biden lidera as intenções de voto em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, candidato à reeleição, em três dos Estados-pêndulo em que o republicano foi vitorioso em 2016, apontam pesquisas da Fox News. São eles: Arizona, Carolina do Norte e Wisconsin.



No Arizona, Biden aparece com 49% das intenções de voto, ante 40% de Trump. Na Carolina do Norte, a diferença é menor: o democrata soma 50% e o republicano, 46%. Já no Wisconsin, o oposicionista tem 50% e o mandatário, 42%.



A margem de erro das pesquisas é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. Dessa forma, na Carolina do Norte, os rivais estão tecnicamente empatados.



São chamados de Estados-pêndulo (ou swing-states, em inglês) aqueles Estados sem tradição partidária clara, que alternam vitórias de democratas e republicanos ao longo dos processos eleitorais.



Essas regiões são consideradas decisivas para se conquistar a presidência dos Estados Unidos e garantiram a chegada de Donald Trump ao cago, quatro anos atrás.



Para além dos citados, o republicano ainda se saiu vitorioso em 2016 em outros Estados-pêndulo como Michigan, Iowa, Ohio, Florida e Pensilvânia. As intenções de voto nessas localidades, contudo, não constam na mais recente pesquisa da Fox News.