Comunicado do Business Wire :SpeeDx Pty. Ltd.

A SpeeDx Pty. Ltd., desenvolvedora de soluções inovadoras de diagnóstico molecular, em parceria com pesquisadores da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nepean no Distrito Sanitário Local de Nepean Blue Mountains (NBMLHD), na Austrália, recebeu financiamento por meio do programa Biomedical Translation Bridge (BTB) da MTPConnect. Os fundos apoiarão a comercialização de um teste de resposta do hospedeiro ao vírus respiratório - um ensaio de resposta rápida para melhorar as atividades atuais de gerenciamento da COVID-19 e a preparação para uma futura pandemia viral.

A SpeeDx está adaptando o teste desenvolvido pelo laboratório do NBMLHD que visa um marcador genético chave que é expresso exclusivamente em resposta à infecção por vírus respiratório, com níveis do marcador correlacionados com a progressão da doença1,2. Utilizando a tecnologia InSigniaTM recentemente patenteada que melhora a medição da expressão gênica, o teste comercial será uma ferramenta rápida e de alto rendimento para apoiar a estratificação baseada no risco de pacientes que apresentam doenças virais respiratórias, incluindo a COVID-19.

"O financiamento do BTB da MTPConnect será fundamental para o avanço do nosso processo de comercialização e suporte aos prazos apertados que estamos estabelecendo para levar este importante produto ao mercado", disse Colin Denver, CEO da SpeeDx.

Distribuído pela MTPConnect, o programa BTB do governo australiano é uma iniciativa do Medical Research Future Fund (MRFF) de US$ 22,3 milhões que fornece até US$ 1 milhão em financiamento equivalente para fomentar a tradução de novas terapias, tecnologias e dispositivos médicos por meio de provas de conceito com o objetivo de transformar ideias médicas inovadoras em realidade.

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália e escritórios subsidiários em Austin (EUA) e Londres (Inglaterra), e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão mais além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) tem impulsionado as estratégias de priming e detecção multiplex líderes de mercado. Os portfólios de produtos enfocam o diagnóstico multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para mais informações sobre a SpeeDx, acesse: https://plexpcr.com

Sobre o Distrito Sanitário Local de Nepean Blue Mountains

O Distrito Sanitário Local de Nepean Blue Mountains (NBMLHD) está bem posicionado e conta com mais de 100 anos de cuidado contínuo à comunidade, realizando pesquisas e oferecendo inovação. A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nepean faz parte da equipe de 5,7 mil funcionários do NBMLHD. Estar na linha de frente da saúde significa que o NBMLHD se centra em soluções práticas que proporcionam o máximo impacto na saúde e no bem-estar dos pacientes e de suas famílias.

