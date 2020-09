Síria intercepta mísseis de Israel que tinham base aérea como alvo

A defesa aérea da Síria interceptou mísseis de Israel que tinham como alvo uma base aérea localizada no centro do país, anunciou na noite desta quarta-feira a agência oficial Sana.

"Um avião do inimigo disparou nesta noite vários mísseis contra a base aérea T4 e nossa defesa interceptou a maioria", detalhou a agência, citando uma fonte militar. Foi o segundo ataque israelense deste tipo realizado esta semana.

A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, confirmou o ataque, que ocorreu na província de Homs, e indicou que o provável autor é Israel, país que já realizou centenas de bombardeios à Síria desde o começo da guerra civil, em 2011, tendo como alvos o Exército sírio e as forças iranianas e do Hezbollah.