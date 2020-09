Governo Trump pede que estados estejam prontos para distribuir vacina até novembro

O governo do presidente republicano Donald Trump pediu aos estados americanos que se preparem para distribuir uma possível vacina de covid-19 até 1º de novembro, informou a mídia local nesta quarta-feira, no último sinal da corrida para entregar um vacina no final do ano.

"Os CDC solicitam urgentemente sua ajuda para agilizar as solicitações para essas instalações de distribuição", diz uma carta de Robert Redfield, diretor dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), conforme citado pelo The Wall Street Journal.

A operação completa poderia ocorrer até essa data, dois dias antes das eleições presidenciais, nas quais Trump busca um segundo mandato.

A Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) já cogita a possibilidade de uma vacina receber aprovação emergencial antes do fim dos testes clínicos, que garantem sua segurança e eficácia.

Um pedido para aprovação tão incomum teria que vir dos laboratórios desenvolvedores, explicou o chefe da FDA, Stephen Hahn, em entrevista ao Financial Times publicada no domingo.

Os CDC providenciaram aos estados documentos com detalhes sobre o plano de distribuição da vacina, adiantando que os tratamentos poderão receber autorização emergencial de uso.

Pessoas vacinadas provavelmente precisarão de uma segunda dose no futuro, detalham os documentos da agência.

"Vacinas e suprimentos auxiliares serão distribuídos pelo governo federal sem custo para provedores de vacinação da covid-19 cadastrados", concluem os documentos.