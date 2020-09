Ex-funcionário da ONU é acusado de mentir ao FBI para ocultar agressões sexuais

Um ex-funcionário das Nações Unidas foi preso nesta quarta-feira e acusado de mentir para agentes do FBI para ocultar ataques sexuais a várias mulheres enquanto trabalhava para a ONU no Iraque, no Egito e nos Estados Unidos, informou a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York.

Karim Elkorany, 37, de Nova Jersey, foi acusado de duas acusações de dar falso testemunho a policiais federais em novembro de 2017, depois que seis mulheres o acusaram de tê-las agredido sexualmente, segundo declaração da procuradora Audrey Strauss.

Ele pode ser condenado a um máximo de cinco anos de prisão por cada crime, se for considerado culpado.

Em dezembro de 2016, Elkorany foi acusado de agredir sexualmente uma mulher em seu apartamento no Iraque depois de drogá-la, disse a procuradoria.

Os investigadores receberam então acusações de cinco outras mulheres, sobre agressões ou tentativas de agressões cometidas por Elkorany entre 2009 e 2016 no Iraque, no Egito e nos Estados Unidos.

Em cada ocasião, o réu teria abusado de suas vítimas, dando-lhes bebidas alcoólicas preparadas por ele, segundo a acusação.

Elkorany ocupou vários cargos na ONU de 2005 até sua renúncia em 2018.

Preso em Nova Jersey nesta quarta-feira, ele deve comparecer a um juiz federal em Manhattan.