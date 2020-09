Ministro mexicano do Meio Ambiente renuncia após criticar uso de glifosato

O ministro do Meio Ambiente do México, Víctor Toledo, renunciou após o vazamento de uma conversa em que criticava o governo por permitir o uso agrícola do herbicida glifosato.

Toledo, um renomado ambientalista de 75 anos, é "um profissional de primeira linha, mas está com a saúde debilitada", disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nesta quarta-feira, anunciando sua renúncia.

O ministro acabou envolvido em uma polêmica, depois que a imprensa divulgou no dia 5 de agosto o conteúdo de uma conversa dele com outras autoridades na qual denunciou "contradições" de López Obrador.

Toledo se opõe ao uso do glifosato, herbicida usado na agricultura que, segundo ecologistas, tem efeitos nocivos à saúde.

O governo disse que diminuirá gradativamente suas importações.

Com Toledo, são quatro ministros que renunciaram ao gabinete de López Obrador, no cargo desde 2018: Josefa González, do Meio Ambiente; Carlos Urzúa, da Fazenda; e Javier Jiménez Espriú, de Comunicação e Transportes.