EUA: CDC pede a Estados que programem distribuição de vacina a partir de 01/11

O diretor do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Robert Redfield, enviou uma carta a governadores, na qual pede que eles atuem para garantir a rápida distribuição e as aplicações de uma eventual vacina para covid-19 a partir de 1º de novembro. O CDC destaca o tamanho do desafio logístico e pede que sejam aceleradas autorizações e licenças para essa operação.



O CDC diz que, se necessário, os Estados deveriam deixar de fazer algumas exigências normais, a fim de apressar o processo. Segundo Redfield, porém, isso não comprometerá a segurança ou a integridade dos produtos distribuídos.



A carta da autoridade americana é datada de 27 de agosto e divulgada nesta quarta-feira, 2, pela imprensa americana. Não está claro, porém, se haverá vacina que tenha terminado os testes e mostrado eficiência até esse prazo citado pelo CDC.