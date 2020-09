Biden diz que Cuba, China e Rússia contribuíram para impasse político na Venezuela

O candidato presidencial democrata, Joe Biden, expressou em entrevista a uma filial da rede NBC que Cuba, China e Rússia contribuíram para o impasse político na Venezuela e que a política de Donald Trump em relação a Caracas foi um "fracasso abjeto", que fortaleceu Nicolás Maduro.

"Cuba, junto com a Rússia e a China, contribuíram para o impasse político na Venezuela", disse Biden à rede do sul da Flórida, segundo trechos de uma entrevista divulgada nesta quarta-feira que será transmitida na íntegra no domingo.