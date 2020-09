FED: economia e emprego dos EUA crescem abaixo dos níveis pré pandemia

O crescimento econômico e o emprego estão crescendo nos Estados Unidos, embora a uma taxa bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos, informou o Federal Reserve (Fed) nesta quarta-feira.

O Fed observou "um crescimento no número de casos de trabalhadores licenciados sendo demitidos permanentemente enquanto a demanda permanece fraca", principalmente nos setores de serviços mais atingidos.

As vendas de casas e veículos tiveram alta, mas "muitos distritos notaram uma desaceleração do ritmo de crescimento nessas áreas, e os gastos totais ainda estavam muito abaixo dos níveis pré-pandêmicos", ressaltou o Fed em sua pesquisa sobre as condições econômicas.

Enquanto os formuladores de política monetária se preparam para sua próxima reunião agendada para o final deste mês, o relatório mostra que a economia não viu a forte recuperação que alguns previram, e que o presidente Donald Trump tem apostado suas cartas na aproximação das eleições presidenciais de novembro.

Com a análise dos dados até 24 de agosto, o Livro Bege do Fed mostrou um cenário misto e de incerteza persistente à medida que o novo coronavírus continua impactando a maior economia do mundo, onde também já deixou mais de 185.000 vítimas.

"A atividade econômica aumentou na maioria (regiões), mas os ganhos são geralmente modestos e a atividade permanece bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos", observou o Fed em seu Livro Bege.

As empresas relataram que "continuam a ter dificuldade em encontrar a mão de obra necessária, um problema agravado pela questão da disponibilidade de creches, assim como incertezas sobre o próximo ano escolar e o seguro-desemprego", finalizou o Fed.