Pátria/Lopes: Se Biden vencer eleições nos EUA haverá muitas opções para o Brasil

A economia brasileira deverá se beneficiar de uma eventual eleição do candidato democrata Joe Biden nos Estados Unidos, previu nesta quarta-feira, 2, o economista-chefe do Pátria Investimentos, Luís Fernando Lopes, durante live organizada pela Alper Seguros. Segundo ele, com Biden na Casa Branca, haverá muitas opções comerciais para o Brasil.



Pesquisas continuam mostrando o democrata à frente do atual presidente republicano Donald Trump na corrida presidencial.



De acordo com Lopes, Biden, se eleito, terá pela frente grandes desafios, dentre os principais a arrumação das contas públicas de seu país e restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais com outras economias.



"Se me pedirem para fazer uma relação das medidas adotadas por Trump que trouxeram algum benefício para o mundo e para Brasil eu não saberia fazer", disse o economista do Patria. Segundo ele, Trump só pensa nos Estados Unidos.



Ainda de acordo com Lopes, se Joe Biden vencer o pleito para a Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro poderá ter que trocar algumas peças do seu governo para melhorar as relações com os dois países. Entre as peças a serem substituídas, o economista elege o chanceler Ernesto Araújo, que fez fortes declarações de aproximação e apoio ideológico ao presidente Trump.