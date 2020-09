Violência continua em Nova York: tiroteios e assassinatos aumentam em agosto

Os tiroteios em Nova York aumentaram 166% e os assassinatos 47% em agosto, em comparação com o mesmo mês de 2019, informou a polícia nesta quarta-feira (2), em meio a ameaças do presidente Donald Trump de enviar tropas federais à maior cidade do país para enfrentar o problema.

No decorrer deste ano, o aumento no número de homicídios é de 34% em relação aos primeiros oito meses de 2019, com um total de 291 mortes, enquanto o aumento dos tiroteios é de 87% (1.014 tiroteios), informou a polícia de Nova York (NYPD) em um comunicado.

Os roubos aumentaram 22% no mês passado e os furtos 4%. Os estupros, no entanto, diminuíram 22%, segundo a NYPD, a maior força do país com mais de 36.000 agentes.

Em plena campanha para as eleições de novembro sob o lema "lei e ordem", Trump afirma que várias cidades governadas pelos democratas estão "cheias de crimes violentos" e enviou agentes federais para algumas delas, como Chicago e Portland (Oregon). O presidente também ameaça fazer o mesmo com Nova York, sua cidade natal, que se opõe fortemente à medida.

Alguns líderes locais se perguntam se a polícia baixou a guarda depois das manifestações em massa contra a violência policial e o racismo desencadeadas pela morte do americano negro George Floyd por um policial branco em maio em Minneapolis. Mencionam, por exemplo, uma queda no número de prisões.

O governo de Nova York aprovou recentemente reformas como o desmantelamento de uma unidade anticrime composta por policiais à paisana, criticada pelas minorias por sua mão pesada. Também cortou, em julho, o orçamento policial em meio a pedidos dos manifestantes para que fosse desfinanciada.