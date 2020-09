Honduras fica em alerta por tormenta tropical Nana

As autoridades hondurenhas foram colocadas em alerta, nesta quarta-feira (2), frente ao avanço para sua costa caribenha da tempestade tropical Nana, com previsão de se tornar um furacão e causar fortes chuvas e inundações - anunciaram fontes oficiais.

A Comissão de Contingência Permanente (Copeco), responsável pela Defesa Civil, declarou um "alerta verde" (preventivo) nos departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés, Yoro e Olancho, no norte e no leste do país.

O chefe do Serviço Meteorológico, Francisco Argeñal, informou à imprensa local que Nana se aproxima da costa hondurenha com ventos de 90 km/h, causando faixas de nuvens em Gracias a Dios, Ilhas de la Bahía, Colón, Atlántida e Olancho.

Segundo ele, as previsões são de que a tempestade se torne furacão de categoria 1 (na escala Saffir Simpson que vai até 5), com ventos superiores a 117 km/h. Esperam-se a elevação do volume dos rios e enchentes.

A tempestade também pode atingir a costa de Belize.

De acordo com as previsões, as chuvas se espalharão para o centro do território, incluindo Tegucigalpa, além do sul e oeste do país nesta quinta-feira.