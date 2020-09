Pompeo pede que Grécia e Turquia diminuam tensões

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, pediu nesta quarta-feira (2) que Grécia e Turquia "reduzam as tensões" para impedir uma escalada no Mediterrâneo Oriental.

"Pedimos a todos que se afastem para reduzir as tensões e que iniciem negociações diplomáticas sobre os conflitos que existem no Mediterrâneo Oriental, os conflitos de segurança, os conflitos por recursos energéticos, os conflitos marítimos", disse Pompeo durante uma coletiva de imprensa.

Ancara e Atenas protagonizam uma escalada de tensões com uma multiplicação de demonstrações de força e incidentes que preocupam a Europa. Os dois países estão em desacordo sobre a distribuição das reservas de gás descobertas nos últimos anos.

Nesse contexto, Pompeo anunciou na terça-feira um levantamento parcial do embargo à venda de armas ao Chipre, gerando imediatamente indignação na Turquia.

O governo do Chipre elogiou nesta quarta-feira "o reconhecimento" do papel da ilha e da "importância" de suas relações com os Estados Unidos.

"Essa decisão foi tomada porque as tensões estão se agravando no Mediterrâneo Oriental, mas acreditamos que é o que precisa ser feito e decidi seguir em frente", disse o secretário de Estado.

Pompeo destacou que o presidente Donald Trump conversou com seu par turco, Recep Tayyip Erdogan, e com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Ambos os líderes "devem sentar e discutir sobre tudo isso e encontrar soluções diplomáticas, já que não tem sentido aumentar as tensões militares na região, isso só pode resultar em coisas negativas", insistiu.