China é a maior violadora de leis em águas internacionais, diz secretário dos EUA

"A China é hoje o maior violador das leis em águas internacionais", afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em declaração nesta quarta-feira, 2. Tratando sobre a questão pesqueira em Galápagos e a tensão no Mar Sul da China, Pompeo indicou que Pequim segue violando princípios internacionais, e mencionou as sanções aplicadas na semana passada a empresas e cidadãos relacionados às supostas violações.



Sobre a questão nuclear, o secretário disse que a China quer fazer parte do principal grupo das nações, mas que para isso, tem de seguir uma série de regras. "Somos a primeira administração a agir contra" o avanço militar chinês, pontuou. Nas tensões do Himalaia com a Índia, Pompeo acusou a China de praticar "bullying com os vizinhos", e demonstrou "preocupação" com a questão tibetana, instando ao diálogo sem pré-condições.



Pompeo defendeu ainda o candidato americano à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, como a melhor opção para o órgão.



Sobre a não participação dos Estados Unidos em um esforço conjunto de desenvolver uma vacina compartilhada por centenas de países, respondeu que "nenhuma nação está tão determinada a oferecer vacina a todas outras quanto nós", mas que a decisão no caso específico tratou-se "de ciência, não política".