Comunicado do Business Wire :Temenos

Temenos (SIX: TEMN), a empresa de software bancário, anunciou hoje que o Banco del Sol entrou em operação com a Temenos Transact, a próxima geração de serviços bancários em núcleo, Temenos Financial Crime Mitigation e Temenos Analytics. A tecnologia nativa de nuvem da Temenos e a metodologia de banco modelo do país permitiram que o banco entrasse em operação rapidamente com configurações integradas aos requisitos do mercado local.

O Banco del Sol é um banco digital da Sancor Seguros que tem como objetivo entregar experiências aos clientes e soluções personalizadas para que os clientes gerenciem melhor suas finanças. O banco possui uma rede de 8.400 representantes em todo o país e uma equipe de 200 pessoas para dar suporte a todos os rincões do país, usando tecnologia para capacitar seus clientes. O Banco del Sol visa se estabelecer entre os clientes de varejo e, a seguir, passar para o espaço das PMEs, que representa mais de 99% das empresas argentinas e emprega 70% de sua força de trabalho.1

O Banco del Sol precisava de uma parceira de tecnologia para oferecer uma experiência digital aprimorada, que desde então os posicionou para melhor apoiar os consumidores e as empresas, uma estratégia-chave na esteira da pandemia. O rápido tempo de colocação no mercado bem como a capacidade de integrar e criar um ecossistema mais amplo foram fundamentais para a estratégia do Banco del Sol, em linha com uma tendência crescente entre os bancos. Em um recente relatório publicado pela Economist Intelligence Unit em nome da Temenos, 45% dos executivos de bancos planejam transformar seus modelos de negócios existentes em ecossistemas digitais.

Com a combinação vencedora da Temenos de rica funcionalidade bancária e tecnologia nativa de nuvem e revolucionária, o Banco del Sol está posicionado para escalar rapidamente à medida que ingressa em novos mercados. A tecnologia API-first da Temenos e análises abrangentes permitirão que o Banco del Sol implemente rapidamente produtos e serviços inovadores e personalizados em nuvem pública. A Temenos investe 20% de suas receitas em pesquisa e desenvolvimento, garantindo que o Banco del Sol e seus clientes continuarão a se beneficiar da tecnologia de ponta e dos novos avanços agora e no futuro. A implementação foi apoiada pela parceria regional da Temenos, GlobalLogic com sua equipe argentina local.

Sebastián Pujato, Diretor Executivo do Banco del Sol, disse: "O Banco del Sol revolucionará o mercado estabelecido e oferecerá serviços inovadores com o grupo de ecossistemas da Sancor Seguros. Temos um firme foco em clientes de varejo, mas em breve expandiremos a pequenas e médias empresas. O núcleo nativo de nuvem e confiável da Temenos nos permitiu lançar nosso banco rapidamente e inovar com mais rapidez a um custo reduzido. Estamos entusiasmados com a parceria da Temenos, que nos dará suporte em nossa missão e nos manterá competitivos em uma indústria em constante evolução."

Gonzalo Mezzadra Fernandez, Diretor de Processamento de Dados e Diretor de Experiências do Banco del Sol, disse:"Ficamos impressionados com a experiência e conhecimento comprovados da Temenos com bancos estabelecidos e start-ups digitais. Esta experiência e o compromisso implacável da empresa com a inovação de produtos nos deixam confiantes de que serão capazes de fornecer a tecnologia de que precisamos para atender à mais alta experiência digital de consumidores e proprietários de pequenas empresas em toda a Argentina. Como um banco desafiador, é fundamental pensar sobre como podemos expandir nossos negócios e acreditamos que estamos posicionados para obtermos um grande êxito."

Enrique Ramos O'Reilly, Diretor Geral da Temenos na América Latina e Caribe, disse: "A Temenos está entusiasmada com a parceria do Banco del Sol no lançamento de seu banco digital. Temos um forte compromisso com a região e o mercado argentino, e quero agradecer à nossa equipe local por trabalhar intensamente para que este lançamento seja um sucesso. O investimento contínuo da Temenos para fornecer a solução bancária global mais poderosa com a metodologia Country Model Bank e atender aos requisitos locais capacitará o Banco del Sol com agilidade, velocidade e escalabilidade a fim de alcançar suas ambições de crescimento."

A Temenos AG (SIX: TEMN) é a líder mundial em software bancário. Mais de 3.000 bancos em todo o mundo, incluindo 41 dos 50 maiores bancos, contam com a Temenos para processar as transações diárias e as interações com clientes de mais de 500 milhões de clientes bancários. A Temenos oferece software de front office, banco central, pagamentos e administração de fundos nativos e agnósticos em nuvem, permitindo que os bancos ofereçam experiências de cliente omnicanal sem atrito e ganhem excelência operacional.

O software Temenos é comprovadamente capaz de permitir que seus clientes de alto desempenho alcancem taxas de custo-receita de 26,8%, metade da média da indústria e retornos sobre o patrimônio de 29%, três vezes a média da indústria. Esses clientes também investem 51% de seu orçamento de TI em crescimento e inovação versus manutenção, o que é o dobro da média da indústria, provando que o investimento em TI dos bancos está agregando valor tangível aos seus negócios.

