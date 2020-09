Comunicado do Business Wire :Entersekt

Entersekt, líder em identificação de dispositivos e autenticação omnicanal, anunciou hoje uma parceria com a NuData Security, uma empresa Mastercard. Esse acordo permite à fintech integrar totalmente a solução de análise comportamental NuDetect da NuData com a plataforma Entersekt Secure.

A NuDetect aproveita os dados comportamentais e do dispositivo para distinguir os usuários legítimos dos de alto risco em tempo real. Ao fazer isso, ela libera os verdadeiros titulares de contas para realizar transações sem serem impedidos por obstáculos de segurança. Nos casos em que é necessária maior certeza, um processo de autenticação progressiva é acionado. Este pode assumir a forma de um "prompt push" no aplicativo, uma chave de segurança certificada pela FIDO ou qualquer uma das várias opções disponíveis na Entersekt.

Criada com base na autenticação de cliente de múltiplas patentes e tecnologia de segurança de endpoint, a plataforma Entersekt Secure estabelece uma base segura para a implementação rápida de novos serviços bancários digitais e de pagamentos inovadores. O elemento central do sistema é a identificação do dispositivo do consumidor baseada em certificado digital, transformando os aplicativos móveis e navegadores de desktop em segundos fatores de autenticação em conformidade com as regulamentações.

"A NuDetect complementa a sólida identificação de dispositivos da Entersekt com um fator inerente para conectar perfeitamente o ser humano ao dispositivo e traz uma nova dimensão ao nosso pacote de autenticação em conformidade com as regulamentações", afirmou Dewald Nolte, diretor de Estratégia da Entersekt. "Ao combinar nossas tecnologias líderes, desbloqueamos novas maneiras de eliminar o atrito para os usuários que interagem on-line, na internet ou em dispositivos móveis. A combinação é como nenhuma outra no mercado, em usabilidade e segurança, e é mais um grande salto em nossa missão de tornar o mundo digital mais seguro e fácil de usar."

"A pandemia da COVID-19 levou muitos consumidores a realizar mais suas compras on-line durante o primeiro semestre deste ano. Nossos analistas observaram um aumento de 500% na fraude de criação de contas somente durante este período, reforçando a necessidade de alavancar tecnologias de ponta que diferenciam entre usuários válidos e malfeitores", disse Michelle Hafner, vice-presidente sênior da NuData Security1. "Ao adicionar análises comportamentais à plataforma Entersekt Secure, oferecemos uma camada adicional de proteção ao mesmo tempo em que reduzimos o atrito e aprimoramos a experiência do cliente."

A NuDetect ajuda a minimizar o atrito e verificar com precisão os bons usuários em toda a trajetória do usuário (login, criação de conta, pagamento on-line e muito mais). A funcionalidade está disponível para todas as instituições que utilizam a plataforma Entersekt Secure, independentemente da marca do cartão.

Sobre a Entersekt

A Entersekt é uma fornecedora líder de software de autenticação de clientes e identificação forte de dispositivos. As instituições financeiras e outras grandes empresas em países do mundo todo confiam em sua tecnologia de múltiplas patentes para se comunicar com seus clientes com segurança, protegê-los contra fraudes e servir-lhes novas experiências convenientes, independentemente do canal ou dispositivo em uso. Em repetidas ocasiões, eles creditaram a plataforma Entersekt Secure por ajudar a impulsionar a adoção, aprofundar a participação e abrir oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que cumpre suas obrigações de conformidade com confiança.

1 NuData, 2020.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200902005705/pt/

Entersekt Heather Thompson Vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação +27 21 815 2800

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.