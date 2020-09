Em Veneza, diretores de festivais de cinema se unem

Diante dos cancelamentos em cascata por causa da pandemia de covid-19, os diretores dos maiores festivais de cinema europeus mostraram sua solidariedade nesta quarta-feira em Veneza, onde a 77ª edição da Mostra começará durante a noite.

Deixando de lado suas rivalidades, os diretores de Veneza (Alberto Barbera), Cannes (Thierry Frémaux), Locarno (Suíça, Lili Hinstin), Rotterdã (Holanda, Vanja Kaludjeric), Karlovy Vary (República Tcheca, Karel Och) e San Sebastian (Espanha, José Luis Rebordinos) deram uma coletiva de imprensa conjunta.

E à noite, um "texto comum" deve ser apresentado, durante a cerimônia de abertura da Mostra, para reafirmar "o valor fundamental do cinema e a importância dos festivais no apoio e promoção do cinema em todo o mundo, e o cinema europeu em particular".

A presença dos diretores de festivais em Veneza "marca a solidariedade com a indústria global do cinema, que foi gravemente afetada pela pandemia, e seus colegas que foram forçados a cancelar ou adiar seus festivais", disse a Mostra em um comunicado à imprensa.

"É uma representação simbólica que oferecemos hoje (...). Queremos mostrar que podemos superar todas as crises se trabalharmos juntos", comentou Alberto Barbera.

"Um dos poucos efeitos positivos do confinamento é que nós (líderes de festivais) começamos a conversar muito uns com os outros", comentou.

Ao seu lado, o diretor de Cannes, que teve de cancelar o seu encontro na Croisette na primavera, agradeceu aos organizadores de Veneza: "Eles são os nossos veteranos, é o festival mais antigo do mundo". "É sobretudo para o cinema que existem os festivais (...) Não é para nós, é para as obras, os autores", ressaltou.

"Ainda não estamos no mundo pós-covid", avisou, ao dizer que tem "toda a confiança no futuro".

Enquanto a indústria do cinema sofreu enormemente durante o confinamento, Thierry Frémaux enfatizou "a chance de ter um sistema de ajuda particularmente desenvolvido na Europa".

"A cultura é o que custa menos e que mais nos aporta", argumentou.

Alberto Barbera, por sua vez, fez questão de apontar as dificuldades com que se deparam as salas de cinema: "temos de apoiá-las (...) Não podemos perder a experiência de ver um filme numa sala, que faz parte da própria natureza do cinema".