China rejeita relatório americano sobre aumento de arsenal nuclear

A China chamou de "totalmente falso" um relatório do Pentágono que afirma que o país deseja dobrar, em 10 anos, o tamanho de seu arsenal nuclear.

O documento americano, publicado na terça-feira, "calunia a modernização militar da China, seu orçamento de Defesa, sua política nuclear", afirma o ministério chinês da Defesa em um comunicado.

A diplomacia chinesa também acusou Washington de publicar relatórios "irresponsáveis" para justificar os próprios gastos militares, os maiores do mundo.

"A China sempre seguiu uma política de defesa nacional com finalidade defensiva e todo o mundo sabe que a China trabalha para construir a paz mundial", afirmou a porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying.

De acordo com o relatório do Pentágono, a China quer dobrar o tamanho de seu arsenal nuclear na próxima década, com capacidade para lançar mísseis balísticos armados com ogivas nucleares a partir da terra, mar e ar.

De acordo com o documento, o exército chinês já igualou ou superou o dos Estados Unidos em diversas áreas, principalmente a construção de navios, mísseis de cruzeiro ou sistemas de defesa aérea.

O relatório é o primeiro a apresentar publicamente uma estimativa do tamanho do arsenal nuclear chinês, "quase 200" ogivas nucleares. Os analistas independentes calculavam 300.