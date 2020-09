Governo afegão envia equipe para Doha e soltará mais talibãs

O governo afegão enviou uma equipe técnica para Doha para negociações com os insurgentes e se prepara para libertar mais prisioneiros talibãs, uma etapa crucial no processo de paz - anunciaram autoridades nesta quarta-feira (2).

"Uma pequena equipe foi enviada para Doha. Eles estão lá para os preparativos logísticos", disse a porta-voz do Ministério da Paz, Najia Anwari.

"Os negociadores [do governo] voarão [para Doha] muito em breve", disse ela.

Programada para março, a abertura dessas negociações sem precedentes com o objetivo de encerrar décadas de conflito foi adiada por divergências sobre a troca de cerca de 5.000 detentos talibãs contra cerca de mil membros das forças afegãs.

Pelo menos 120 dos prisioneiros mais perigosos ainda estão presos. De acordo com as autoridades, Cabul está prestes a liberar mais detentos.

"A troca de prisioneiros terminará em breve, e a equipe de negociação irá a Doha para iniciar as negociações interafegãs", disse Fridon Khawzon, porta-voz do Alto Conselho para a Reconciliação Nacional, órgão governamental que supervisiona o processo de paz.

Um alto funcionário do governo afegão disse à AFP que o processo de soltura dos detentos deve continuar nesta quarta-feira. Ontem, 153 foram soltos, e outros 47, na segunda (31). Os talibãs também confirmaram que 200 de seus membros foram libertados nos últimos dois dias.

A abertura das negociações e a troca de prisioneiros são cláusulas do acordo entre os Estados Unidos e os talibãs. Assinado no Catar em fevereiro, em face da retirada das tropas estrangeiras até meados de 2021, o pacto não foi ratificado por Cabul.

Outro obstáculo ao processo é que França e Austrália se opuseram à libertação de vários prisioneiros talibãs, culpados de matar alguns de seus cidadãos. No momento não está claro se esses criminosos estão entre os detidos soltos esta semana.

Os talibãs afirmam que fizeram sua parte e que estão prontos para iniciar as negociações de paz com Cabul "na semana seguinte" ao fim da troca de prisioneiros. As autoridades afegãs ainda exigem, no entanto, a libertação de 22 de seus comandantes e pilotos, que estão nas mãos dos insurgentes.

Quatro deles foram libertados na terça-feira, e outros dois, nesta quarta, de acordo com um membros dos talibãs.