Comunicado do Business Wire :CGTN

"Ir para o Tibete" não é um mito nos tempos modernos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200902005399/pt/

Into Tibet 2020

Pelas estradas e ao longo dos riachos no Tibete, você verá o magnífico amanhecer na "Cidade do Sol", vai respirar o cheiro puro da natureza, e crianças com bochechas rosadas irão cantar músicas folclóricas e orações para você. A viagem da CGTN "Into Tibet 2020" teve início oficialmente em 19 de agosto deste ano.

Três equipes lideradas por repórteres da CGTN e acompanhadas por jornalistas e blogueiros internacionais fizeram diferentes rotas para percorrer o planalto tibetano a partir da capital tibetana, Lhasa, a fim de descobrir um Tibete diferente.

Você sabe como é a vida de um "Buda Vivo"? Você está curioso sobre o tradicional Thangka tibetano? Você gostaria de experimentar "um dia com lamas"? No "telhado do mundo", as equipes exploram algumas das mais fascinantes paisagens, histórias únicas, enquanto oferecem várias dicas ao longo do caminho.

Veja a página Into Tibet 2020

Dicas para descobrir um Tibete diferente

Durante a viagem "Into Tibet 2020", Li Jingjing da CGTN conheceu Kyungpo, o "Buda Vivo", no Mosteiro Tashi Lhunpo.

Ele é considerado a segunda reencarnação de Kyungpo Rinpoche. A vida de um "Buda Vivo" surpreendeu e divertiu nossa equipe da CGTN, pois não era o que eles haviam imaginado - isolado da vida moderna.

Eles vivem uma vida moderna, porém religiosa. Eles assistem muitos filmes, viajam muito e têm sua própria maneira de se manter em forma através de exercícios: andando pelo mosteiro e curvando-se diante de Buda.

Isso é diferente da imagem que você tinha da vida de um "Buda Vivo"?

No Palácio Potala, em Lhasa, aprendemos como proteger a arquitetura mais emblemática aqui no Tibete. Você sabe o qual a coisa mais importante para garantir sua proteção? É uma erva tibetana.

A erva é utilizada para pintar a parede do palácio para prevenir que o edifício seja infestado por insetos.

Na região de Lhoka, onde a civilização tibetana começou, entramos no Palácio Yungbulakang para ver a deslumbrante paisagem O rio e a terra ainda alimentam as pessoas que lá vivem.

Os seres humanos são o próprio elemento que torna esta terra mais charmosa.

Durante a viagem, a CGTN também conheceu moradores locais interessantes, como o artesão de facas tibetanas, que pode fazer maravilhosas facas de incrível qualidade, que podem custar até 100.000 dólares americanos. Ou pintores tibetanos de Thangka, que produzem obras de arte clássicas de profundo significado religioso e proeminência estética.

O chá, outro elemento essencial e indispensável da vida diária do povo tibetano, é como o café para os ocidentais. Os produtores de chá no Tibete utilizam um método tradicional transmitido de geração a geração para fazer chá tibetano. Depois de observar todo o processo de fabricação do chá, sugerimos que você nunca perca a oportunidade de provar esta deliciosa bebida.

Agora que você descobriu as melhores partes da viagem e nossas recomendações, gostaríamos de lembrá-lo que o Tibete revelará seu encanto quando você descobrir sua beleza desconhecida e conhecer pessoas inesperadas durante a viagem.

Artigo original: https://news.cgtn.com/news/2020-09-01/Into-Tibet-2020-Tips-for-experiencing-a-different-Tibet--TqQI32dJSw/index.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200902005399/pt/

Mídia: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com +86 18826553286

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.