Comunicado do Business Wire :Toshiba America Electronic Components, Inc.

Toshiba America Electronic Components, Inc.anuncia os mais novos modelos da linha armazenamento portátil Canvio. Os modelos Canvio Flex com USB-C® são um armazenamento portátil projetado para computadores PCs/Mac® /dispositivos digitais móveis iPad Pro®/Tablets para compatibilidade entre plataformas. Os modelos Canvio Gaming são novos armazenamentos portáteis de jogos para consoles e PCs.

Os modelos Canvio Advance e Canvio Ready ostentam um novo design que oferece armazenamento portátil fácil de acessar e levar a qualquer lugar. Esta nova geração de designs Canvio oferece portabilidade perfeita, alta capacidade de armazenamento e ampla compatibilidade com vários dispositivos USB.

"A serie Canvio oferece armazenamento de dados excelente para uma ampla variedade de casos de uso e aplicativos. Os dois novos modelos, Canvio Flex e Canvio Gaming, permitem aos jogadores e usuários multiplataforma ampliar seu armazenamento de forma contínua e em vários dispositivos. Eles podem levar seu conteúdo favorito para qualquer lugar, em um design portátil e elegante", diz Michael Cassidy, vice-presidente de unidades de discos rígisod (HDDs) para Consumo Final, América, da Toshiba America Electronics Components, Inc. "A próxima geração de modelos das unidades Canvio Advance e Canvio Ready vem com um novo design inconfundível que oferece portabilidade, capacidade de armazenamento e amplos recursos para o seu PC, o que os torna uma ótima opção para aqueles que gostam de armazenamento simples, porém confiável."

A nova serie Toshiba Canvio oferece soluções de armazenamento para uma ampla variedade de consumidores e casos de uso:

-- Canvio Flex - As unidades de armazenamento portáteis Canvio Flex dispõem de até 4TB1 de armazenamento em sua forma mais compatível, oferecendo cabos USB-C® e USB-A, o que permite aos usuários armazenar e acessar ininterruptamente seus dados em vários dispositivos, incluindo computadores Mac®, PCs Windows®, dispositivos móveis digitais iPad Pro® e tablets compatíveis2 de forma intercambiável com uma solução única e simples.

-- Canvio Gaming - Com as unidades de armazenamento portáteis Canvio Gaming, os usuários poderão ampliar sua biblioteca de jogos de forma mais fácil do que nunca, com a possibilidade de levar até 100 jogos3 (4TB) em um estojo portátil e estiloso projetado para sistemas populares de consoles e PCs para jogos 2. As unidades Canvio Gaming dispõem de um modo "Sempre ativado" personalizado por firmware para dar suporte a jogos responsivos.

-- Canvio Advance - Apresentando um design texturizado exclusivo com novas cores, as unidades de armazenamento Canvio Advance ajudam os criadores de conteúdo e fotógrafos a proteger seu conteúdo em trânsito. Com armazenamento portátil, usando backup automático e software de segurança de dados, os usuários poderão levar a vida a qualquer lugar.

-- Canvio Ready - Uma ótima solução de armazenamento para estudantes e outros usuários iniciantes que desejam um armazenamento simples e fácil de usar - agora apresentando um novo design em dois tons. Este armazenamento portátil oferece USB plug-and-play, a possibilidade de arrastar e soltar arquivos e expansão de armazenamento simples para o seu PC.

A série de unidades de armazenamento portátil Canvio ilustra nosso compromisso com o avanço do design de HDD de consumo final para atender à crescente necessidade de soluções de armazenamento adequadas para uma ampla variedade de usuários, incluindo usuários de várias plataformas, jogadores, profissionais de negócios, fotógrafos de exteriores e estudantes. Há um modelo para cada necessidade.

Os novos modelos Canvio estarão disponíveis nos principais revendedores em outubro de 2020.

Para obter detalhes sobre nossos produtos de armazenamento pessoal de consumo final, acesse http://storage.toshiba.com/consumer-hdd

Para outras informações sobre nossa linha completa de produtos de armazenamento, acesse: https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/storage-products.html

Para saber mais sobre nossas soluções de armazenamento, siga @ToshibaStorage e visite nosso blogue https://storage.toshiba.com/corporateblog/

Notas:

-- Um Gigabyte (GB) significa um bilhão de bytes e um Terabyte (TB) significa um trilhão de bytes. A capacidade total disponível vai variar com base no ambiente operacional, e seus resultados e capacidade de armazenamento variarão de acordo. Um sistema operacional de computador, no entanto, informa capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, exibe menor capacidade de armazenamento.

-- A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e sistema operacional do usuário. Verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de conexão revisando os manuais do usuário aplicáveis para cada dispositivo. A compatibilidade se baseia nas informações atualmente disponíveis e está sujeita a alterações e restrições de acordo com as especificações de hardware.

-- O armazenamento de jogos estimado se baseia na suposição de que um jogo de tamanho médio tem 36 GB para jogos da geração atual. O número de jogos realmente armazenados pode variar dependendo do tamanho do arquivo, formatação, software do console e outros programas ou fatores. Podem ser necessários discos originais para verificar a propriedade dos jogos comprados e carregados a partir do disco. Podem ser necessários uma conexão à Internet e uma conta de proprietário do jogo original.

Sobre a Toshiba America Electronic Components, Inc.

A Toshiba America Electronic Components Inc., uma empresa operacional independente pertencente à Toshiba America, Inc., é a empresa de componentes eletrônicos baseada nos EUA da Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. A Toshiba America Electronic Components, Inc. oferece aos consumidores e às empresas uma ampla variedade de produtos de disco rígido (hard disk drive, HDD) e soluções de semicondutores inovadores para aplicações automotivas, industriais, de IoT, controle de movimento, telecomunicações, formação de redes, consumo final e produtos de linha branca. A ampla linha da empresa inclui ICs sem fio integrados, semicondutores de potência, microcontroladores, semicondutores ópticos, ASICs, ASSPs e dispositivos discretos que vão de diodos a ICs lógicos. Para mais informações sobre a empresa, acesse o site www.toshiba.semicon-storage.com.

© 2020 Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos os direitos reservados. * As informações neste comunicado à imprensa, incluindo preços e especificações dos produtos, conteúdo dos serviços e informações de contato, são atuais e consideradas precisas na data do anúncio, mas está sujeito a alterações sem aviso prévio. * USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas da USB Implementers Forum. * Mac® e iPad Pro® são marcas comerciais registradas da Apple Inc. * Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. * Canvio, Canvio Flex, Canvio Gaming, Canvio Ready são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Toshiba America Electronic Components, Inc. ou Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. * Outros nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviço podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

