Comunicado do Business Wire :ResMed

A ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) anunciou hoje o lançamento de sua máscara nasal AirTouch N20, a primeira máscara nasal CPAP da empresa com almofada de espuma com memória e a máscara nasal mais macia de todos os tempos.

A AirTouch N20 usa a mesma almofada de espuma com memória patenteada UltraSoft que a máscara facial AirTouch F20 lançada em 2017. Ambas se adaptam às curvas e contornos de cada rosto, criando um ajuste macio e personalizado, projetado para aumentar o conforto e a aderência ao CPAP. Em um estudo clínico, 90 por cento dos usuários de CPAP deram à almofada de espuma UltraSoft uma alta classificação de conforto - 4 ou 5 de 5.1

Este conforto único também vem com conveniência adicional: A almofada de espuma não requer limpeza quando é substituída em um tempo adequado.

Mais importante, o conforto e a conveniência da AirTouch N20 podem ajudar a aumentar a satisfação do paciente, a adesão e os benefícios da terapia de longo prazo.

As funções adicionais incluem:

-- O cotovelo de liberação rápida permite que os pacientes se desconectem facilmente do tubo sem remover a máscara, e clipes magnéticos guiam o capacete até a armação de maneira rápida e fácil

-- A armação da máscara AirFit N20 se encaixa nas almofadas de silicone AirFit N20 e nas almofadas de espuma de memória AirTouch N20, permitindo que os médicos alternem convenientemente entre as duas durante os ajustes ou enviem os pacientes para casa com ambas para ver qual tipo de almofada eles preferem

-- Uma vedação projetada para pressões de terapia de até 30 cm H2O

"A terapia de CPAP deve ser simples, confortável e fácil de usar - e a AirTouch N20 atende a todos os três", disse Jim Hollingshead, presidente de Cuidados Respiratórios e Sono da ResMed. "A almofada de espuma é excepcionalmente confortável, se adapta para dar a todos um ajuste personalizado e não precisa de limpeza. É ideal para usuários de CPAP nasal e seus provedores".

AirTouch N20 é a mais recente das máscaras CPAP inovadoras da família ResMed, dispositivos conectados e tecnologias digitais de saúde para ajudar milhões de pessoas com apneia do sono, DPOC e outras doenças crônicas pra dormir, respirar e viver melhor.

AirTouch N20 está agora disponível nos EUA, Canadá e na maior parte da Europa, com lançamentos na Ásia-Pacífico planejados para o final deste ano. Para mais informações, acesse ResMed.com/AirTouchN20.

Sobre a ResMed

Na ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossas tecnologias digitais para a saúde e dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 140 países. Para saber mais, acesse ResMed.com e siga @ResMed.

1 Estudo clínico ResMed: Avaliação das marcas faciais da máscara facial ResMed AirTouch F20. Um total de 29 usuários de CPAP avaliáveis testaram a máscara em casa por 30 noites em vez de suas máscaras atuais com as quais estavam experimentando marcas faciais. Realizado de 11 de setembro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018. (AirTouch N20 usa a mesma tecnologia de almofada de espuma de memória UltraSoft ? que a AirTouch F20).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

