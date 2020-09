'Melania e Eu', um livro que alimenta as especulações sobre a primeira-dama americana

Um novo livro, escrito pela ex-melhor amiga e ex-assessora da primeira-dama americana, Melania Trump, alimenta as especulações sobre as rivalidades na família Trump.

A autora, Stephanie Winston Wolkoff, ex-funcionária da revista "Vogue", foi uma das melhores amigas de Melania por 15 anos, até que a primeira-dama a demitiu repentinamente em 2018, depois que a imprensa revelou o alto custo da cerimônia de posse de Donald Trump, em janeiro de 2017, que Stephanie ajudou a organizar.

O livro, de 351 páginas, está em quarto lugar na lista dos mais vendidos do site Amazon. Ele é ilustrado com fotos de mensagens de texto trocadas pelas duas e se intitula "Melania and Me: The Rise and Fall Of My Friendship with the First Lady", em inglês.

A ex-assessora revela no livro intimidades da família, como a rivalidade entre a primeira-dama e a filha do primeiro casamento de Trump, Ivanka, 38, que Melania chama de "princesa". Durante a cerimônia de posse, conta Stephanie, foi organizada uma operação chamada "Bloquear Ivanka", para impedir que a mesma ofuscasse Melania durante o evento.

Stephanie apresenta a enigmática ex-modelo eslovena, 50, como uma pessoa extremamente pragmática, para quem não importa o que digam a imprensa e os críticos. Quando Melania visitou, em 2018, um centro de detenção no Texas onde havia imigrantes menores de idade separados de seus pais vestindo uma jaqueta com a frase "Eu realmente não me importo. Você sim?", foi porque ela realmente não se importava, diz o livro.

A ex-assessora conta que, durante a crise de separação de famílias imigrantes, Melania se queixou da forma como a imprensa cobria o tema. Em telefonema, a primeira-dama disse à amiga: "Não estão com os pais, é triste. Mas os guardas fronteiriços me disseram que as crianças perguntam: 'Me dá uma cama? Terei um baú para minhas roupas? É mais do que têm em seus países, onde dormem no chão."

A porta-voz de Melania, Stephanie Grisham, afirmou que o livro "simplesmente não diz a verdade".

Stephanie reprova a primeira-dama por não tê-la defendido das acusações de gastos abusivos na posse de Trump, e informou ontem ao canal CBS que colabora na investigação federal sobre eventuais fraudes ocorridas na ocasião.

"Os americanos têm muita curiosidade sobre a primeira-dama, e como Melania é particularmente reservada, querem saber mais", comentou Katherine Jellison, professora na Universidade de Ohio.