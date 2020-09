Com mais de 5.000 mortos por coronavírus, Bolívia retoma trabalho em repartições públicas

A Bolívia retomou o horário de trabalho em repartições públicas na terça-feira, após meses de paralisia devido à pandemia do coronavírus.

"A jornada de trabalho de 8 horas é restaurada em horas contínuas", afirmou o ministro do Trabalho, Oscar Mercado, que esclareceu, porém, que cabe aos governos e prefeitos definir escalas dos diferentes cargos públicos.

A Bolívia, com 11 milhões de habitantes, acumula 5.027 mortes e 116.598 infecções do covid-19, segundo o último relatório do Ministério da Saúde.

A região de Santa Cruz (leste) é a mais afetada com 40.445 casos e 1.831 mortes, seguida por La Paz, com 30.000 infecções e 715 mortes. Em terceiro lugar está Cochabamba (centro) com 12.370 casos e 941 mortes.