Chefe da diplomacia europeia vai à Líbia promover esforços de paz

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, se reuniu nesta terça-feira com o governo líbio reconhecido pela ONU, com o objetivo de promover novos esforços para resolver o conflito no país.

Borrell se encontrou com o chefe do Governo da União Nacional (GNA, com sede em Trípoli), Fayez al-Sarraj, cujo governo anunciou recentemente um acordo, após meses de hostilidades com tropas leais ao homem forte do leste, Khalifa Haftar.

"A Líbia continua sendo uma prioridade importante para a União Europeia. Saudamos o recente acordo de cessar-fogo e continuamos a apoiar o diálogo político líbio e a solução para o conflito", disse Borrell no Twitter após a entrevista.

Haftar lançou uma ofensiva para tomar Trípoli em abril de 2019, mas foi repelido este ano por forças pró-GNA apoiadas pela Turquia.

O GNA e Águila Saleh, a presidente do parlamento baseado no leste que apóia parcialmente o marechal Haftar, anunciaram separadamente no final de agosto que cessarão todas as hostilidades e realizarão eleições nacionais.

"A UE apoia fortemente o processo de Berlim, os esforços de mediação e as medidas de redução da escalada, que incluem o embargo de armas, um elemento determinante para encerrar o conflito na Líbia", acrescentou Borrell.

Ele se referiu à reunião de cúpula em janeiro passado na capital alemã, onde os principais países envolvidos no conflito líbio concordaram em respeitar o embargo de armas, bem como em cessar sua intervenção nos assuntos internos da Líbia.

Borrell disse que também abordou no encontro as formas de "avançar o processo político" e a questão da suspensão do bloqueio aos poços de petróleo imposto desde janeiro por grupos pró-Haftar que exigem uma parte justa dos recursos petrolíferos.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, que também se encontrou com Sarraj na terça-feira, disse que a Itália apoia o cessar-fogo e disse que a intervenção estrangeira "deve parar".

Borrell mais tarde entrevistou o diretor da National Petroleum Corporation, Mustafa Sanalla, e disse no Twitter que eles discutiram "a necessidade de garantir a retomada da produção de petróleo para o benefício de todos os líbios e a unidade e prosperidade da Líbia".