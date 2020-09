Mnuchin: seguiremos trabalhando com Congresso por novo pacote fiscal bipartidário

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou hoje que o governo do presidente Donald Trump continua a acreditar em uma proposta bipartidária para dar mais estímulos fiscais ao país. "Seguiremos trabalhando com o Congresso por um novo pacote fiscal bipartidário", disse Mnuchin no início de uma audiência no subcomitê da Câmara dos Representantes que avalia as respostas à pandemia da covid-19.



Mnuchin pediu que a situação republicana e a oposição democrata superem diferenças para garantir apoio adicional. Segundo ele, o governo continua comprometido a "levar todos os americanos de volta ao trabalho". O secretário afirmou que há "sinais de retomada forte da economia", mas também desafios no cenário.



Em suas declarações, Mnuchin também elogiou a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), ao estabelecer uma série de programas para lidar com o choque do vírus.