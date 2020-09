Primárias democratas: um Kennedy com dificuldades em Massachusetts

Joseph Kennedy III, que busca nas primárias do Partido Democrata a candidatura a senador por Massachusetts, aparece nas pesquisas como perdedor para Edward Markey, que busca outro mandato, e pode se tornar o primeiro Kennedy derrotado no berço da mais célebre das "dinastias" americanas.

O neto de Robert F. Kennedy - irmão do presidente John F. Kennedy e ex-procurador-geral assassinado em 1968, cinco anos depois de seu irmão - era uma estrela em ascensão do Partido Democrata há um ano. Ele parecia prestes a destronar Markey, eleito deputado há 44 anos e senador há sete anos.

Como Massachusetts é um feudo democrata, o vencedor dessas primárias tem virtualmente garantia de ser eleito nas eleições de novembro.

Deputado desde 2012, Joseph Kennedy III, um ruivo fotogênico de 39 anos, concorreu como candidato mais presente e acessível a famílias modestas e minorias do que seu rival de 74 anos, com argumentos que permitiram vários jovens democratas derrotarem antigos parlamentares.

No enquanto Markey conseguiu ganhar o apoio da esquerda dinâmica do partido, personificada por Alexandria Ocasio-Cortez de Nova York, com quem ela co-apresentou o plano para um "novo acordo verde", bem como o de outra grande figura progressista, a outra senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.

Ele também concorreu como o candidato "anti-establishment" contra um descendente de uma dinastia que nunca perdeu uma eleição em Massachusetts desde 1947.

Joseph Kennedy, por sua vez, é apoiado pela líder dos democratas no Congresso, Nancy Pelosi.

As últimas pesquisas para essas primárias tardias, uma das últimas no calendário eleitoral nacional antes das eleições presidenciais e legislativas de 3 de novembro, apontam Joseph Kennedy como o perdedor, com uma diferença média de 20 pontos atrás de Markey.