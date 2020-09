EUA alerta sobre avanço do programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte

Estados Unidos alertou, nesta terça-feira (1o), que a Coreia do Norte continua adquirindo materiais e equipamentos para o desenvolvimento de seu programa de mísseis balísticos, apesar das alegações de que Pyongyang encerrou suas ambições nucleares.

Um "aviso" conjunto dos departamentos do Tesouro, Comércio e Estado relata os esforços da Coreia do Norte para obter desde caminhões até lançadores de mísseis, assim como metais e materiais úteis para a construção dos mísseis, alertando os vendedores para tomarem cuidado com as sanções dos Estados Unidos.

"Estados Unidos está comprometido com a interrupção da rede de aquisição de mísseis balísticos da Coreia do Norte e com a promoção da responsabilidade entre as entidades e indivíduos que ajudam ou fornecem apoio ao programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte", disse o Tesouro.

O Departamento de Estado afirmou que os esforços de Pyongyang para o desenvolvimento de mísseis "impõem uma séria ameaça tanto à estabilidade regional quanto global".

O alerta ocorre em um momento em que as negociações entre ambos os países para encerrar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, lançadas com alarde em uma cúpula entre o presidente Donald Trump e seu homólogo Kim Jong Un, estão estagnadas desde o início do ano passado.

No entanto, a dois meses das eleições nas quais Trump busca a reeleição, o presidente declarou bem-sucedidas as negociações com Pyongyang.

"O presidente baixou o tom com a Coreia do Norte e, contra toda a conjectura, conseguiu que o líder norte-coreano se sentasse à mesa. Sem testes nucleares. Sem testes de mísseis de longo alcance", disse o secretário de Estado, Mike Pompeo, durante a Convenção Nacional Republicana na semana passada.