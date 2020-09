Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global mantém a ampliação de sua plataforma na África Oriental por meio de um acordo de colaboração com a CN & Associates, firma de Burundi, acrescentando cobertura geográfica em um importante mercado à medida que a organização segue desenvolvendo sua plataforma abrangente na região.

Composta inteiramente por mulheres, a CN & Associates foi fundada pela sócia-gerente Caritas Niyonzima e se dedica a oferecer serviços jurídicos nos campos corporativo, de serviços bancários, imobiliário, propriedade intelectual, contratos públicos, questões trabalhistas, divórcios, tributário, litígios e direitos humanos, com ênfase em gênero, questões relacionadas com crianças e avaliação de programas e projetos. A firma auxilia pessoas físicas e jurídicas, desde empresas internacionais e nacionais até organização sem fins lucrativos.

"Temos orgulho de nosso compromisso com a boa gestão e estamos sempre buscando novas maneiras de apresentar resultados e soluções a nossos clientes", afirmou Caritas. "Agora que temos uma reputação sólida na região, queremos aprimorar nossas ofertas de serviço. Colaborar com a Andersen Global permitirá que nos apresentemos como uma solução completa para os nossos clientes com os recursos de uma firma global."

"A equipe da CN & Associates proporciona ainda mais profundidade à nossa equipe na África e reforça nossa presença e recursos em Burundi", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Caritas e sua equipe de habilidosas profissionais jurídicas oferecem as melhores soluções aos clientes e demonstram compromisso com a independência e a transparência. Juntamente com nossas firmas associadas e outras firmas colaboradoras da região, elas se dedicam à nossa abordagem integrada de prestar serviços tributários e jurídicos de maneira uniformizada."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 194 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

