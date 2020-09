Comunicado do Business Wire :Raven Industries, Inc.

Raven Industries, Inc. (a empresa; NASDAQ: RAVN) anunciou hoje o lançamento da segunda geração do sistema de controle por bico, o Hawkeye? 2. Disponível para pedido a partir de hoje somente para a Raven Estados Unidos e Raven Europa. O sistema oferece aos usuários um desempenho de pulverização incomparável na agricultura - melhorando a eficiência e reduzindo os custos com insumos.

Durante testes rigorosos, o Hawkeye? 2 provou uniformidade e consistência incomparáveis em toda a barra do pulverizador, superando os concorrentes em até 250%. Essa consistência ao longo da barra reduz a deriva e aumenta a qualidade da aplicação. Além disso, o controle individual por bico e a compensação em curva elimina falhas, sobreposições e aplicação incorreta no campo. O Hawkeye? 2 foi validado pela prestigiosa organização europeia de testes, o Instituto Julius Kühn, e assegurou uma parceria para a companhia com uma OEM estratégica internacional.

"Depois de testar o Hawkeye 2 por uma safra, estou 100% convencido de que é o caminho certo a seguir", disse Lance Bell, um testador beta de Weldon, Iowa. "Pulverizamos e mapeamos toda a área - o controle individual por bico funcionou muito bem. Nosso uso de produtos químicos diminuiu e nossa produtividade aumentou em uma tonelada. Usando o Hawkeye 2 para definir e manter uma pressão consistente, fomos capazes de ajustar como o vento estava soprando naquele dia, definir nosso tamanho de gota e permanecer com uma aplicação consistente."

"O Hawkeye 2 oferece ótima precisão, mantendo-a durante a operação e é simples de usar",disse Brian Meyer, vice-presidente da Raven Applied Technology. "Essa avançada solução permite aos operadores a capacidade de executar aplicações complexas com facilidade e consistência em toda a barra. Esta cobertura consistente reduz a fadiga do operador, otimiza os custos de entrada e aumenta a qualidade de aplicação."

"O Hawkeye 2 se baseia no compromisso da Raven com a eficácia do pulverizador. O aumento do fluxo por bico e a variação da frequência PWM fornecem aos nossos clientes a capacidade de compensar dinamicamente as condições variáveis da agricultura."

O Hawkeye 2 está disponível internacionalmente para pedido a partir de hoje. Saiba mais em ravenprecision.com/hawkeye2.

Sobre a Raven Industries, Inc.

A Raven Industries (NASDAQ: RAVN) se dedica a fornecer produtos e soluções inovadores e de alto valor que resolvem os grandes desafios em todo o mundo. A Raven é líder em agricultura de precisão, filmes especiais de alto desempenho e tecnologias mais leves que o ar. Desde 1956, a Raven tem projetado, produzido e fornecido soluções excepcionais, ganhando para a empresa uma reputação de inovação, qualidade de produto, alto desempenho e serviço incomparável. Para obter mais informações, visite https://ravenind.com

Sobre a Raven Applied Technology

A Raven Applied Technology está ajudando a alimentar uma população crescente, oferecendo tecnologia de impacto que melhora a eficiência agrícola para aplicadores e produtores personalizados em todo o mundo. De computadores de campo a controles de pulverizador e plantadeira, sistemas de orientação por GPS, tecnologia wireless e logística, a Raven fornece produtos e soluções de agricultura de precisão projetadas para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos.

http://ravenprecision.com

