Comunicado do Business Wire :Akselos SA

A Akselos SA (Akselos) anunciou a implementação bem-sucedida de um digital twin estrutural para a unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO na sua sigla em inglês) principal Bonga da Shell, localizada 120 km a sudoeste do Delta do Níger, na Nigéria.

O digital twin é um modelo do ativo baseado na física, que representa toda a sua contraparte física em detalhes e precisão absolutos. O modelo é atualizado regularmente com as condições de carregamento e dados de inspeção, proporcionando a capacidade de realizar avaliações estruturais com base na condição "tal qual", a partir de qualquer lugar e a qualquer momento.

O digital twin estrutural, baseado na tecnologia patenteada RB-FEA da Akselos, foi selecionado pela Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo), empresa de águas profundas da Shell na Nigéria e operadora da FPSO com capacidade para 225 mil barris de petróleo, devido à sua habilidade única para realizar uma série de objetivos operacionais. Isso inclui a identificação de áreas críticas para inspeção, manutenção e reparo prioritários; uma redução no pessoal a bordo do ativo; necessidade reduzida de inspeções físicas em áreas de difícil acesso, como tanques de carga; e o apoio ao planejamento de cenários para eventos climáticos extremos e modificação de ativos.

A implementação da inovadora tecnologia de simulação também permitirá a extensão segura da vida útil do ativo, substituindo as estimativas conservadoras feitas por software de simulação convencional por avaliações precisas que refletem a vida real da fadiga restante.

Elohor Aiboni, gerente de Ativos da Bonga, disse: "A Bonga Main FPSO anunciou uma série de inovações 'pioneiras' quando foi construída em 2004, então é apropriado que seja o primeiro ativo de seu tipo a implementar algo tão avançado como um digital twin estrutural. Estamos muito entusiasmados com os novos recursos oferecidos pela Akselos e acreditamos que eles vão criar um impacto positivo na forma como gerenciamos a integridade estrutural. Também é um ótimo exemplo da digitalização ganhando vida".

A unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência principal Bonga, que entrou em operação em 2004, tem uma capacidade de 225 mil barris por dia e pesa mais de 300 mil toneladas, o que faz com que seja o maior ativo do mundo a ser protegido por um digital twin estrutural.

David Knezevic, diretor de Tecnologia e cofundador da Akselos, afirmou: "Estamos muito orgulhosos de ter alcançado este marco importante, que representa muitos meses de trabalhos de engenharia complexos entre SNEPCo e Akselos. Ter a oportunidade de implementar nossa tecnologia inovadora em um ativo de 300 mil toneladas é o tipo de desafio técnico que a Akselos foi fundada para resolver. Gostaria de agradecer à equipe da SNEPCo e à equipe mais ampla da Shell por compartilhar nossa visão e por seu compromisso com a transformação digital".

A Shell tem trabalhado com a Akselos desde que seus exploradores de tecnologia foram apresentados à empresa como uma startup, como parte do programa MIT Industrial Liaison, em 2015. Desde então, a empresa de energia integrada apoiou a implementação da tecnologia da Akselos em muitos de seus ativos e se tornou uma acionista minoritária por meio de seu braço de capital de risco Shell Ventures. A parceria desempenhou um papel importante no desenvolvimento da Akselos rumo à sua ampliação internacional operando em todo o setor de energia.

Sobre a Akselos: A Akselos é a criadora da tecnologia de simulação de engenharia mais avançada do mundo - digital twins em tempo real baseados na física. Fundada em 2012 e com operações na Europa, EUA e Sudeste Asiático, os produtos da empresa são desenvolvidos especificamente para ajudar a projetar e proteger a infraestrutura crítica do mundo. Usando algoritmos patenteados desenvolvidos ao longo de 15 anos de pesquisa no MIT, a tecnologia da Akselos está trazendo uma nova e poderosa curva de inovação para a engenharia mecânica, ajudando o setor de energia a otimizar o design e as operações e aumentar a sustentabilidade dos ativos. A Akselos foi nomeada pioneira em tecnologia em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial.

