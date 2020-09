"Não renunciaremos nunca", afirma Charlie Hebdo que volta a publicar caricaturas de Maomé

O Charlie Hebdo volta a publicar as caricaturas de Maomé que transformaram o semanário em um alvo do terrorismo islamista, anunciou nesta terça-feira (1) a publicação, um dia antes da abertura do processo dos atentados que deixaram 12 mortos na redação em janeiro de 2015.

"Não vão nos deixar de joelhos. Nunca renunciaremos", afirma o diretor do semanário satírico, Riss, no número que volta a publicar as caricaturas e que chegará às bancas na quarta-feira. A versão digital já está disponível nesta terça-feira.