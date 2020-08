Amazon recebe aval para ter frota de drones, que serão usados em entregas

A Amazon informou nesta segunda-feira que recebeu aprovação federal nos Estados Unidos para estabelecer uma frota de drones, além de iniciar testes limitados de entregas de pacotes por esse meio para clientes no país. Ainda há, porém, passos importantes a se cumprir antes de ser permitido o uso disseminado dessa tecnologia.



A aprovação da Administração Federal de Aviação é um marco para o objetivo da Amazon de usar aeronaves não tripuladas para entregar pacotes a consumidores pelo mundo. A empresa não disse quando exatamente começará os testes com os clientes nos EUA. Até agora, ela pode fazer esses testes apenas nos EUA e no Reino Unido.



A expectativa é que essas entregas por drone levem ainda anos para se concretizar como rotina, em parte porque as autoridades precisam concluir regras para identificação remota dos mais de 400 mil drones atualmente registrados para operações comerciais, além de emitir regras para permitir que eles voem regularmente sobre áreas povoadas. Fonte: Dow Jones Newswires.