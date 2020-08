Maduro indulta deputados opositores e colaboradores de Guaidó

Mais de uma centena de opositores da Venezuela, incluindo deputados e colaboradores do presidente parlamentar, Juan Guaidó, receberam nesta segunda-feira o "perdão" do líder socialista, Nicolás Maduro, "para promover a reconciliação nacional", informou o governo.

"Os perdões presidenciais são concedidos aos cidadãos mencionados abaixo", disse o ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, ao ler durante coletiva de imprensa veiculada na televisão estatal uma lista que inclui Roberto Marrero, assistente de Guaidó, além de os deputados da oposição Gilber Caro e Renzo Prieto.

O decreto presidencial "entrará em vigor a partir de sua publicação" e os tribunais "deverão implementar medidas imediatas de liberdade para as pessoas mencionadas", afirma o documento lido por Rodríguez.

A lista de cerca de 110 oponentes também inclui o parlamentar Freddy Guevara, um apoiador de Guaidó, que está na embaixada chilena em Caracas desde novembro de 2017, depois de liderar protestos contra o governo que deixaram mais de 125 mortos naquele ano. O Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), acusado de servir a Chavismo, o proibiu de deixar o país.

O indulto também inclui deputados da oposição com processos judiciais abertos que se encontram fora do país, bem como líderes de partidos com processos no Supremo Tribunal Federal para os quais não há pena de prisão.

Entre os cem indultos liberados estão Henry Ramos Allup, chefe do Ação Democrática, o partido mais antigo da Venezuela com quase 80 anos, cuja diretriz foi invalidada pela mais alta corte, passando seu controle para outras lideranças.

O anúncio é feito um dia depois de Maduro dizer que apoia medidas que levem o país a um processo de "reencontro" e "diálogo profundo" antes das eleições parlamentares de 6 de dezembro.

"Peço o apoio de todo o país para as decisões, anúncios e decretos baseados no diálogo, reencontro e reconciliação da Venezuela", disse Maduro no domingo.