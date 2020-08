Acordo Mercosul-UE avança mais lento que o esperado, afirma presidente uruguaio

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) "está avançando, embora não com a velocidade esperada", disse o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, nesta segunda-feira (31), após contato por telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel.

"O acordo está avançando, embora não com a velocidade esperada. Questões ambientais e processuais (além da pandemia) ainda precisam ser resolvidas", escreveu Lacalle Pou em sua conta no Twitter, minutos depois de falar com o chanceler europeia.

"Concordamos em fazer um acompanhamento com nossas equipes e avaliar os resultados", acrescentou.

Posteriormente, em entrevista coletiva, o ministro das Relações Exteriores, Francisco Bustillo, destacou que é "pouco provável" que o documento final seja assinado neste semestre - no qual o Uruguai detém a presidência temporária do Mercosul - e que por enquanto não é viável marcar uma data para sua concretização.

Embora a mensagem de Merkel "tenha sido de grande otimismo" e "apoio incondicional" em relação à conclusão do acordo, "há outras tarefas pendentes antes de definir uma eventual data", explicou Bustillo.

Após duas décadas de negociações, o acordo entre o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e a União Europeia foi assinado em 2019, mas deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos congressos dos 27 países que integram o bloco.

França e Holanda, entre outros países, expressaram ressalvas ao acordo devido à política defendida pelo Brasil, no governo de Jair Bolsonaro, de permitir o garimpo e a exploração energética na Amazônia.

Em 21 de agosto, a própria Merkel expressou "sérias dúvidas" sobre o futuro do acordo diante dessa ameaça ecológica, disse sua porta-voz na época.

"Hoje a questão ambiental está na agenda de trabalho de qualquer governo", ressaltou o ministro das Relações Exteriores, quando questionado sobre os "assuntos ambientais" a serem discutidos, mencionados no tweet de Lacalle Pou.

"A Amazônia é uma questão a se considerar, mas não é a única" em termos de meio ambiente, finalizou.