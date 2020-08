Petróleo fecha em queda

Os preços do petróleo terminaram um pouco mais baixos nesta segunda-feira, com as instalações de petróleo retomando as atividades após o impacto sem danos significativos do furacão Laura.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro em seu primeiro dia como referência de mercado, perdeu 1,1%, a 45,28 dólares.

Em Nova York, por sua vez, o barril de WTI para entrega em outubro caiu 0,8%, a US$ 42,61.

"Os preços do petróleo estão sob pressão depois que as refinarias mais afetadas pelo furacão Laura na semana passada começaram a retomar as operações", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, que espera um aumento na oferta de petróleo bruto nos Estados Unidos nos próximos dias.

Além disso, "as preocupações com a covid-19 continuam a lançar dúvidas sobre a capacidade da demanda de aumentar muito mais" no curto prazo, disse Phil Flynn, do Price Futures Group.