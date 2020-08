Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation anunciou hoje que o ex-jogador profissional de Overwatch e embaixador esportivo Jake Lyon apresentará o evento virtual Unite For Safe Care. O evento será realizado on-line para o mundo todo no dia 17 de setembro às 17h EDT (horário de verão da costa leste dos Estados Unidos).

"Danos médicos evitáveis são a terceira causa de morte nos Estados Unidos, mas você provavelmente não sabe disso", afirmou Jake Lyon. "Isso acontece porque, ao contrário de outros setores como a aviação, ainda não existe uma cultura de transparência no setor de assistência à saúde para adotar uma visão honesta do problema. Neste ano em que a segurança de trabalhadores e pacientes adquire máxima importância, a Patient Safety Movement Foundation está convocando unidade e ação."

Unite For Safe Care é um evento virtual de três horas que conecta pacientes, profissionais de saúde, legisladores, celebridades e cidadãos globais para aprender como a segurança de pacientes e profissionais de saúde pode ser aprimorada. O evento incluirá memoriais e homenagens a entes queridos que não estão conosco devido a danos médicos, e uma solenidade para os pacientes que sobreviveram a danos médicos. O programa reconhecerá os trabalhadores da linha de frente que estão envolvidos em tornar a assistência médica segura.

Em junho, a Patient Safety Movement Foundation anunciou a ampla campanha para chamar a atenção para melhorias em todo o sistema que garantirão melhores resultados para os profissionais de saúde e a segurança do paciente, chamados #uniteforsafecare. O evento também contará com a participação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (American Society of Anesthesiologists, ASA), do The Leapfrog Group e da Sociedade Internacional para a Qualidade em Cuidados de Saúde (International Society for Quality in Health Care, ISQua) na convocação conjunta da agenda de programação.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos cuja missão é eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A PSMF reúne de modo único pacientes e defensores de pacientes, provedores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governo, empregadores e pagadores privados sob uma mesma causa. Desde as nossas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) e Compromisso de Dados Abertos (Open Data Pledge) da indústria até a nossa Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit) e mais, a PSMF não deixará de lutar até que alcancemos o índice zero de mortes evitáveis. Para obter informações adicionais, acesse www.patientsafetymovement.org.

Sobre Jake Lyon

Jake é um comentarista ao vivo da Liga Overwatch e ex-jogador profissional de Overwatch do Houston Outlaws e da Equipe EUA de 2017. Ele também cria conteúdo no Twitch, YouTube e mídias sociais, com mais 250 mil seguidores somando todas as plataformas.

