O movimento islamita palestino Hamas, no poder por mais de uma década na Faixa de Gaza, anunciou nesta segunda-feira um "acordo" para encerrar as trocas quase diárias em agosto de tiros com Israel.

"Após diálogos e diversos contatos, o último com o emissário do Catar, Mohamed el Emadi, foi alcançado um acordo para conter a escalada e pôr fim à agressão sionista contra nosso povo", disse o Hamas em um comunicado.