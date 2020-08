PSG tem dois jogadores com suspeita de covid-19

Dois jogadores do PSG, que não tiveram os nomes divulgados, apresentaram sintomas de possível contágio do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o clube francês.

"Dois jogadores do PSG são suspeitos de estarem infectados com covid-19. A saúde deles é bastante tranquilizadora. Eles já se submeteram ao protocolo de saúde adaptado", informou no Twitter o time da capital francesa, que ainda não tinha registrado casos da doença entre os integrantes da sua equipe profissional desde que voltou a competir.

O clube aguarda os exames realizados pelos dois jogadores, disse à AFP fonte próxima do atual campeão francês.

Segundo o jornal L'Equipe, os infectados seriam os argentinos Leandro Paredes e Ángel Di María, que passaram as férias juntos em Ibiza, como outros jogadores do clube (Neymar, Mauro Icardi, Ander Herrera ...).

O protocolo da liga francesa prevê a quarentena e o teste automático de "qualquer pessoa envolvida em uma partida que desenvolva sintomas".

Após quatro casos confirmados em oito dias, os clubes não podem organizar treinos coletivos e uma partida pode ser adiada.

O PSG enfrenta fora de casa o Lens, em 10 de setembro, na estreia na nova temporada do Campeonato Francês (Ligue 1). Três dias depois, a equipe parisiense recebe o Marsella.

Vários clubes da Ligue 1 detectaram casos de covid-19 nas últimas semanas, como Lyon, Marsella, Rennes, Nantes e Montpellier.