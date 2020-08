Biden acusa o 'fraco' Trump de 'fomentar' a violência nas cidades americanas

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, acusará o presidente Donald Trump de "fomentar" a violência que explodiu nos Estados Unidos à margem dos protestos antirracistas dos últimos dias, descrevendo o republicano como um "fraco", anunciou sua campanha nesta segunda-feira (31).

"Este presidente perdeu há muito tempo qualquer liderança moral neste país. Ele não pode parar a violência, porque durante anos a fomentou", afirmará o candidato democrata à presidência em um discurso em Pittsburgh, segundo trechos divulgados por sua campanha.

"Ele pode acreditar que pronunciar as palavras 'lei e ordem' o torna forte, mas seu fracasso em pedir a seus próprios seguidores que parem de agir como uma milícia armada neste país mostra como ele é fraco", completará Biden.

A nove semanas das eleições presidenciais de 3 de novembro, a questão da segurança domina o debate.

Recentemente, a ira contra o racismo que marca o país nos últimos meses gerou distúrbios, especialmente em Kenosha, onde um adolescente armado foi acusado de matar duas pessoas na semana passada, e em Portland, onde uma pessoa foi assassinada a tiros no sábado.

"Alguém acredita que haverá menos violência nos Estados Unidos se Donald Trump for reeleito?", dirá Biden em seu discurso.

O candidato presidencial democrata abordará as diversas crises que afetam os Estados Unidos atualmente, incluindo a pandemia de coronavírus que já deixou mais de 183.000 mortos, a "devastação econômica" vista como consequência, e os incidentes violentos dos nacionalistas brancos "encorajados".

Trump, que na semana passada alertou na Convenção Nacional Republicana que as pessoas não estariam seguras "nos Estados Unidos de Joe Biden", acusa os democratas de frouxidão nos estados e cidades que governam, já que parte da polícia depende das autoridades locais.

Nesta segunda-feira, o presidente continuou com a avalanche de tuítes do fim de semana, nos quais insistiu com o lema "LEI E ORDEM!".

"Os prefeitos da esquerda radical e os governadores das cidades onde esta louca violência está acontecendo perderam o controle de seu 'Movimento'", tuitou.

Biden, de 77 anos, está à frente de Trump, de 74, na média das pesquisas nacionais e também em vários estados-chave, apesar de uma vantagem menor.