Produtores rurais da China se preparam para passagem de tufão

O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China alertou, nesta segunda-feira, para a chegada do tufão "Mesaq", de categoria 9, que deve atingir o continente ainda neste dia 31 de agosto.



O governo chinês estabeleceu o sistema de urgência para trabalho de defesa contra tufões e exige que os departamentos agrícolas e rurais de Zhejiang, Xangai, Jiangsu, Jilin, Heilongjiang, Liaoning, Mongólia interior e localidades vizinhas implementem várias ações para reduzir perdas.



O previsão do Observatório Meteorológico Central estima que o tufão pode se tornar o primeiro supertufão deste ano a chegar ao continente asiático.



O fenômeno localizado no noroeste do Oceano Pacífico deve se mover para o norte e oeste da China a uma velocidade de 25 a 30 quilômetros por hora, apontam os especialistas. A intensidade dos ventos aumentará gradualmente e o tufão pode se sobrepor ao ar frio, trazendo fortes ventos e chuva.



O informe do Ministério da Agricultura da China pede para que os produtores fortaleçam o monitoramento e o alerta precoce, reforcem a comunicação e consulta aos departamentos de meteorologia, emergência, conservação de água e outros, além de ficar de olho na trajetória de movimento do tufão.



Instalações de produção agrícola, estufas, plantações de frutíferas e galpões de gado e aves devem ser reforçados, além da criação de valas de drenagem do solo para os campos. Barcos de pesca e operadores das áreas marítimas devem ficar em terra e emitir sinais de alerta de retorno ao porto para evitar o vento e as ondas, adverte o governo chinês.