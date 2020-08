Canadá assina acordo com a Novavax para garantir 76 milhões de doses de vacina

O Canadá assinou um acordo de princípio com a empresa americana de biotecnologia Novavax para garantir 76 milhões de doses de seu projeto de vacina contra a covid-19 caso seja comprovadamente eficaz, informou o governo nesta segunda-feira.

As doses do projeto NVX-CoV2373 da Novavax, que acaba de iniciar os testes de fase 2, poderão ser entregues no segundo trimestre de 2021 se a vacina chegar ao mercado.

"Temos o prazer de anunciar este acordo com a Novavax, que dará aos canadenses acesso a uma promissora vacina candidata contra a covid-19", disse a ministra canadense de Serviços Públicos e Compras, Anita Anand, citada em comunicado.

Quase 38 milhões de pessoas vivem no Canadá.

"Estamos avançando no desenvolvimento clínico da NVX-CoV2373 com um forte senso de urgência em nossos esforços para produzir uma vacina que proteja o mundo", disse o presidente da Novavax, Stanley Erck.

O governo e Donald Trump anunciou no início de julho que havia concedido US$ 1,6 bilhão à Novavax para seu projeto de vacina, garantindo aos Estados Unidos a prioridade de 100 milhões das primeiras doses em caso de eficácia comprovada.

A Novavax, sediada em Maryland, já assinou acordos de parceria ou fornecimento de doses com o Reino Unido, Japão e Índia.

O Canadá, por sua vez, já assinou acordos com os grupos americanos Pfizer e Moderna para a entrega de milhões de doses de suas vacinas experimentais, cujos ensaios já entraram na fase 3, a mais avançada.

Além da Pfizer e da Moderna, outros laboratórios já realizam testes de fase 3, como a britânica AstraZeneca e várias empresas chinesas.

O Canadá registrava quase 128.000 casos de coronavírus nesta segunda-feira e cerca de 9.150 mortes.